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محافظات

للكوادر الطبية.. وصول 1048 جرعة من لقاح كورونا إلى أسوان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
شهدت محافظة أسوان اليوم الأربعاء وصول 1048 جرعة من لقاح كورونا الصينى سينوفارم المخصصة للكوادر الطبية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبارهم خط الدفاع الأول للتصدى للفيروس.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان إنه سيتم تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى العزل ومستشفيات الصدر بأسوان، بالجرعة المخصصة للمرحلة الأولى على أن يتبعها جرعات أخرى ستصل تباعًا.

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وقدم أبو المجد الشكر للأطقم الطبية بمستشفى العزل، وكافة العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابى فى الوقوف صفًا واحدًا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد إعتمد نتيجة مسابقة شباب أسوان يبتكر وذلك بفوز 15 متسابقا حصلوا علي المراكز الأولي بجوائز مالية قيمة من إجمالي 67 متسابقا تقدموا لإجتياز الاختبارات النهائية أمام لجنة محايدة من أساتذة الجامعة وممثلي البنوك الوطنية وريادة الأعمال ، مؤكدًا على أن معايير التقييم إرتكزت علي ١١ محورا.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن معايير التقييم إرتكزت علي ١١ محورا حيث أن مسابقة شباب أسوان يبتكر ستقام بشكل سنوي تواكبًا مع عيد أسوان القومي وخاصة أن  المسابقة تحظي بدعم كامل من أجهزة المحافظة  ورعاية من مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص .

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد  نائب المحافظ ورئيس لجنة تنمية المشروعات أن جميع المتسابقين سوف يحظون بالدعم الفني واللوجيستي والمادي بنفس الأمتيازات الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

كما أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جارى تنفيذ 14 مشروعا تابعا لتحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد والمكتسبات التنموية لصالح المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وقال المحافظ إنه سيتم قريبًا إفتتاح 8 مشروعات تم الإنتهاء منها بنسبة 100 % ضمن العديد من المشروعات المتعثرة التي تم أقتحامها خلال المرحلة الحالية سواء إنشائيًا وبنية أساسية بتكلفة أجمالية 686 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و 323 مليون جنيه دعمًا  من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، وأيضًا 43 مليونا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
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