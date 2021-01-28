بسعر 39 ألف جنيه.. سوني تطلق هاتف Xperia Pro رسميا.. فيديو

أطلقت شركة سوني Sony ، أخيرا، هاتفها الذكي Xperia Pro، والذي أعلنت عنه في شهر فبراير من عام 2020، ويتوفر الهاتف المزود بتقنية الجيل الخامس 5G، حصريا للبيع في الولايات المتحدة بسعر باهظ يبلغ 2500 دولار أمريك.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف سوني Xperia Pro، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع HDR OLED، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، وبدقة 3840×1644 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 6.









ويعمل هاتف Xperia Pro، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 865، بتقنية 7 نانومتر ، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.





ويقدم هاتف Xperia Pro، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها فائقة الاتساع بدقة 12ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا مقربة بدقة 12ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 ومستشعر ToF، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Xperia Pro، على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويمتاز هاتف سوني الجديد بمدخل HDMI لتحويل الهاتف إلى شاشة كاميرا خارجية واتصال 5G لتحميل اللقطات أو البث المباشر بسرعة.





ويتوفر هاتف Xperia Pro، في لون واحد فقط هو الأسود، للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال Verizon Wireless، بسعر 2500 دولار أمريكي (أي ما يعادل 39,335 جنيها مصريا).