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محافظات

تحسن 2150 حالة عزل منزلي في الدقهلية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:03 م
عزل منزلي في الدقهلية
عزل منزلي في الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم  عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى كورونا بعد المتابعة الدورية لهم  سواء بزيارات منزلية او عن طريق الاتصال التليفوني حيث تم متابعة حوالي  2575 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة .

وأضاف وكيل الوزارة انه جرى خروج و تحسن 2150 حالة كما تم تحويل  115 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة ومازال حوالي 319 حالة تحت المتابعة. 

كما تقدم وكيل الوزارة  بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم  في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد  داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية. 

وناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر انه تم تشكيل  85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة  بواقع 51 فريق متابعة عن طريق  الاتصال التليفونية و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي و تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.

تحسن 2150 حالة عزل منزلي في الدقهلية
تحسن 2150 حالة عزل منزلي في الدقهلية
تحسن 2150 حالة عزل منزلي في الدقهلية
تحسن 2150 حالة عزل منزلي في الدقهلية
تحسن 2150 حالة عزل منزلي في الدقهلية
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