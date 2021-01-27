تحسن 2150 حالة عزل منزلي في الدقهلية

وأضاف وكيل الوزارة انه جرى خروج و تحسن 2150 حالة كما تم تحويل 115 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة ومازال حوالي 319 حالة تحت المتابعة.





كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.





وناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





الجدير بالذكر انه تم تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي و تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.