تعرف على اسعار ومواصفات سيارات DL الكهربائية بديل التوك توك في مصر

أعلنت شركة "DL دوليبات إيجيبت"، المتخصصة في صناعة وتجميع السيارات الكهربائية، عن كشفها الجديد وهي السيارات الخفيفة الجديدة المرشحة لتكون​ بديلًا آمنًا لمركبات نقل الأفراد ثلاثية الإطارات الـ"توك توك".









وبحسب بيان صحفي، فقد أبرمت "DL دوليبات إيجيبت" اتفاقية تعاون مع شركة "EG gate" بوابة مصر للعالم الرقمية، إحدى شركات صندوق تحيا مصر، ذلك من أجل تقديم رؤية مستقبلية لسيارات الطاقة النظيفة بالسوق المصري.





وستقدم الشركة ثلاثة نماذج لمركبات كهربائية حديثة، الأولى مركبة ثلاثية الإطارات بديلًا للـ"تروسيكل" بسعر يبلغ 40.000 جنيه، والثانية ثلاثية الإطارات لنقل الأفراد بـ60.000 جنيه.أما الثالثة ويطلق عليها Pr1 فهي سيارة رباعية الأبواب مزودة بهيكل شبيه بسيارات جيب شيروكي الشهيرة وتعمل بمحرك كهربائي 400 واط سرعته القصوى 60 كم/س وتسير حتى 150 كم بالشحنة الواحدة.





ومن المقرر أن تقدم Pr1 بأسعار رسمية 90.000 جنيه، وستكون صالحة للترخيص، إذ أن كل سيارة مزودة برقم محرك خاص، ولن يسمح ببيعها أو قيادتها لمن هم دون سن الـ18 ومن لا يمتلكون رخصة قيادة.





وقال محمد نجاح، رئيس مجلس إدارة شركة "DL دوليبات إيجيبت"، إن الشركة تخطط لإنشاء 400 محطة خدمة سريعة وصيانة بشبكة الطرق على مستوي الجمهورية، إضافة إلى تدشين 28 فرعًا بالتعاون مع نقابة المهندسين لتدريب المتخصصين والمهتمين بهذه الصناعة.





وأضاف نجاح في تصريحات صحفية أن مصر بإمكانها أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية، موضحًا أن ذلك بالإمكان حال تكاتف الوزارات المعنية والقطاع الخاص والتفاهمات المبرمة من الشركات الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.



