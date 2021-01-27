وكيل التعليم بأسوان يشهد تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على المهارات الحياتية .. شاهد

شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بقاعة التدريبات بمركز التطوير التكنولوجى، فعاليات اليوم الأخير للتدريب على المهارات الحياتية الذى يستهدف الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين، والذى يتم عن طريق ورش عمل تدريبية (online) بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بمرافقة عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.





تواصل وكيل الوزارة عبر منصة البث المباشر (webex) مع المتدربين بمختلف الإدارات التعليمية، واستمع إلى تقييمهم ورأيهم فى التدريب وأبرز الإيجابيات والسلبيات التى تم ملاحظتها فى التدريب، ومن جانبهم عبر المتدربين عن سعادته بهذا التدريب وطلبوا السيد وكيل الوزارة بعقد دورات تدريبية فى مناحي (تخصصهم) هم فى حاجة إليها وكذلك أبدوا استياءهم من تجاهلهم بتدريبات المنصات التعليمية واقتصار التدريبات فقط على المعلمين.









وعلى الفور وأثناء التدريب تحدث وكيل الوزارة إلى سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية ، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى وطالبهم بوضع خطط تدريبية تتضمن تنفيذ البرامج التى أبدى المتدربين رغبتهم بها.





وفي نهاية اللقاء قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المتدربين مؤكدًا أن الأخصائى الاجتماعى أحد أهم أعمدة المدرسة ودوره إنسانى مجتمعى قبل أن يكون مهنيا.





كما قدم خالص الشكر والتقدير للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية وكذلك كلية الخدمة الاجتماعية على دعمهم البرنامج واصفًا إياهم بالشريك الفعال حيث أن لهم بصمات مضيئة فى تعليم أسوان ، وشكر كذلك غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ووجه عام التربية الاجتماعية على جهدهم فى تنفيذ التدريبات بهذا المستوى العالى من الكفاءة.





وعقب ذلك توجه القبيصى إلى قاعة أخرى بمركز التطوير، لمتابعة سلسلة تدريبات (المنصات) التى ينظمها المركز للمعلمين، وتابع تدريب عدد من موجهى ومعلمى الفلسفة بمختلف الإدارات التعليمية، وخلال حديثه مع المتدربين، أكدوا أنهم تدربوا على(اوفيس ٣٦٥ - برامج التواصل webex و teams - منصة LMS - منصة ادمودو - الدخول على بنك المعرفة - كيفية وضع امتحان إلكترونى).





وطالب وكيل الوزارة المتدربين بفتح هذه البرامج والتطبيقات أمامه عمليًا للتأكد من فهمهم واستفادتهم من التدريب، وبعد تأكده من تمكن المعلمين من ذلك، قدم الشكر للمدربة إيمان عونى وكذلك الشكر إلى ميرفت محمد مدير قسم التدريب بالمركز على الجهد المبذول فى التدريب.





على أيدى معلميه

واقرأ أيضًا :وطالب المعلمين بضرورة تطبيق ماتم تعلمه واكتسابه من التدريب فى تعاملهم وتدريسهم للطلاب بعد ذلك،مؤكدًا أن التدريب دون تطبيق واستفادة ليس له قيمة ، معربا عن تمنياته أن يكون تعليم أسوان هو الأفضل على مستوى الجمهورية