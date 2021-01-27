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أخبار العالم

رفضاً للجوع والفقر.. لبنانيون يتظاهرون وسط حراسة الجيش

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:34 م
مظاهرات في لبنان
مظاهرات في لبنان
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محمود نوفل
فرض عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية كردونًا أمنيًا حول العشرات من المتظاهرين الذين نظَّموا وقفة احتجاجية عند مدخل مدينة صور وقفة احتجاجية، تضامناً مع حراك طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع والجبل وذلك تحسبًا لأي أعمال شغب.

وجاءت تلك المظاهرات؛ تعبيرًا عن رفضهم لسياسة الدولة التجويعية وإفقار المواطنين، حيث رفع المشاركون شعارات مطلبية ومعيشية دعت الى "تأمين الحاجات الأساسية للمواطن في ظل الحجر المنزلي". 

ورفع المتظاهرون لافتات نددت بسياسة الدولة التي أدت الى إفقار الناس، واخرى طالبت بتجهيز مستشفيات صور وبأجهزة الـpcr.

كما استنكر عدد من الناشطين سياسة الدولة التجويعية، مؤكدين استمرارهم بحراكهم وتضامنهم مع رفاقهم في المناطق اللبنانية كافة، حتى إسقاط هذه المنظومة السياسية التي أوصلت البلاد والعباد للانهيار، وطالبوا بإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
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