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فن

لمياء حلاوة لـ ريهام حجاج: انتى نور عيلتنا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:28 م
صدى البلد
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محمد نحلة
علقت لمياء حلاوة، على تهنئة الفنانة ريهام حجاج، زوجة شقيقها النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، لها بمناسبة عيد ميلادها، بنشر صورة عائلية تجمعها مع ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

ووجهت لمياء حلاوة، رسالة إلى ريهام حجاج، عبرت فيها عن حبها لها، حيث كتبت فى تعليقها على الصورة، "كل سنة وأنتى منورة عيلتنا ومجمعانا يا محترمة يا جدعة يا حبيبة قلب العيلة كلها وأنا أولهم.. كل سنة وأنتى ومحمد سعداء وفخورين بيكى يا نور عيلتنا".

ويأتى هذا بعد أيام، من تلقى الفنانة ريهام حجاج، هدية من "لمياء" شقيقة زوجها النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، بمناسبة مسلسلها الدرامى الجديد "كل ما نفترق" الذى تخوض به المنافسة فى دراما رمضان المقبل 2021.

وحينها، نشرت ريهام، صورا من الهدية، عبر "ستوري" حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "أحلى مفاجأة فى الدنيا من أحلى أخت وحبيبتى وصاحبتى وأغلى الناس عندي.. بحبك أوى أوى أوى يا لولو.. ربنا يخليكى ليا وما يحرمنيش منك أبدًا يا حبيبة قلبي".

وكانت "لمياء" شقيقة زوج ريهام حجاج، كتبت على الهدية: "مبروك المسلسل يا رورو يا جميلة.. أنا متأكدة إن ربنا هيوفقك وهتكسرى الدنيا.. بحبك أوى أوي.. ربنا يوفقك وينجحك".

يشار إلى أن مسلسل "كل ما نفترق" يشارك فى بطولته: ريهام حجاج، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، أيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة سينرجى وطارق الجنايني.
لمياء حلاوة لـ ريهام حجاج: انتى نور عيلتنا
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