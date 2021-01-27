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أخبار العالم

بدعوة من مصر والأردن.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب 8 فبراير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:30 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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قسم الخارجي
أعلنت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، يوم 8 فبراير المقبل، بدعوة من مصر والأردن. 


ومن ناحية أخرى، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس الثلاثاء، المبعوثة الأوروبية لعملية السلام، سوزانا تريستال، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تبادل معها وجهات النظر حول المسار المستقبلي لعملية السلام في ضوء تولي الإدارة الأمريكية الجديدة.

وعبر أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأوروبية المبدئية حيال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يتعرض له حل الدولتين من تآكل فعلي على الأرض جراء ما تقوم به إسرائيل من أنشطة استيطانية متزايدة في الأراضي المحتلة في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا على أهمية ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله كذلك على صعيد العمل الإنساني وتقديم الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة. 

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على التطلع لدور أوروبي أكثر فعّالية على صعيد إحياء العملية السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ووضعها على المسار السليم المؤسس على المحددات الدولية المعروفة، وعلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

واستمع الأمين العام لجامعة الدول العربية من المبعوثة الأوروبية لعرضٍ حول السياسات الأوروبية حيال القضية الفلسطينية، وخطط التحرك في المستقبل، وقد أكد أبو الغيط من جانبه أهمية وضع هذه القضية المحورية على قمة أجندة عمل المجتمع الدولي في الفترة المُقبلة، وضرورة التحرك بشكل متضافر وبتنسيق عربي-أوروبي من أجل إحياء حل الدولتين كأساس لعملية تفاوضية ذات أفقٍ زمني واضح، بغرض حل النزاع وليس مجرد إدارته.
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