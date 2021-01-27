قريبا.. أحمد سعد يطرح أغنية بناقص

اعلن الفنان أحمد سعد عن طرح أغنيته الجديدة " بناقص"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".









ونشر أحمد سعد بوستر الأغنية وكتب معلقًا: "قريبا"





وطرحت شركة مزيكا اليوم ، أول دويتو غنائي بين الفنان أحمد سعد والفنان والمنشد وائل الفشني، باسم "افرح" على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.









يذكر أن أغنية "إفرح" من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.









الجدير بالذكر أن احدث أعمال الفنان احمد سعد هي اغنية "رسالة "و حققت اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7 .









ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، قائلا "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".









وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها:







