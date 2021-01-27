9600 جنيه للفدان.. طلب إحاطة برلماني لخفض إيجار أراضي الأوقاف





تقدم النائب محمد بدراوى عوض، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف بسبب ارتفاع ايجار اراضي الأوقاف والتى وصلت الى ارقام كبيرة وباتت عبئا ثقيلا على المزارعين.





وقال بدراوى في طلب الإحاطة: "اعمالا للمادة "212 , 213 , 214" للائحة الداخلية لمجلس النواب فإننا نتقدم بطلب إحاطة الى وزير الاوقاف

بخصوص ارتفاع القيمة الايجارية لاراضى الاوقاف حيث يعيش عشرات الالاف من اسر الفلاحين فى محافظة الغربية وخاصة فى مركز السنطة على زراعة ارض مملوكة الى هيئة الاوقاف المصرية بنظام الايجار السنوى".





وأضاف أن هيئة الاوقاف تقوم برفع الايجار سنويا ففى عام 2018 كان ايجار الفدان 4800 جنيه وتم رفعه فى عام 2019 الى 6000 جنيه وتم رفعه فى عام 2020 الى 7200 جنية وهذا العام تم رفعه الى 9600 جنيه.





وذكر بدراوي ان هيئة الأوقاف لم تراع التكاليف الباهظة لزراعة الاراض من ارتفاع اسعار الاسمدة و السولار والمبيدات الزراعية مع انخفاض اسعار المحاصيل والانخفاض الشديد فى اسعار الماشية.



