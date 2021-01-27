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ديني

اعتماد 6 خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:34 م
اعتماد (6) خطباء
اعتماد (6) خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير
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محمود ضاحي
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 6 خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة، وتدعيم صفوف الأئمة والخطباء بنخبة متميزة من أساتذة الجامعات، وحملة الماجستير والدكتوراه.. وهم:

1.     د/ وليد مشهور عبد التواب فارس
المنيا

2.     مدرس مساعد/ محمد سعد علي سعد الفقي
كفر الشيخ

3.     مدرس مساعد / محمود يوسف فؤاد أبو الروس
الشرقية

4.     مدرس مساعد / علاء السيد مصطفى سعد
الشرقية

5.     مدرس مساعد / محمد حسيني عبد العظيم حنفي
الشرقية

6.     د/ محمد صبحي محمود عصر
المنوفية

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