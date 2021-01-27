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فن

تعاون جديد لـ أحمد زعيم مع وائل جسار وراغب علامة ورامي جمال ونوال الزغبي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أعلن المطرب والملحن أحمد زعيم، كواليس تعاونه مع عدد من النجوم.

وكشف أحمد زعيم، في تصريح لـ "صدى البلد"، عن "أغنية مع وائل جسار اسمها "ولا في الأحلام" من كلمات أحمد قطوط وتوزيع شريف منصور من إخراج فادي حداد، وإنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز".

وأشار إلى "أغنية مع راغب علامة توزيع جون ماري رياشي وهتنزل الفترة الجاية، وكذلك أغنية مع رامي جمال، كلمات أحمد حسن راؤوول وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية مع أحمد جمال كلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغينة مع نوال الزغبي، اسمها "عقلي وقف" هتنزل الايام دي". 

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