ترقية الحاصلين على شهادة الصلاحية بتعليم أسوان اعتبارًا من يناير 2019



أعلن الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه بعد قيامه برفع مذكرة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية تتضمن تظلم 1085 من المعلمين العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان من قيام المديرية بترقيتهم اعتبارًا من تاريخ صدور قرار السيد المحافظ رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠ وليس من ٢٠١٩/١/١ طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠.





وصدق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على قيام مديرية التربية والتعليم بأسوان بترقية الحاصلين على شهادة الصلاحية اعتبارًا من ٢٠١٩/١/١ طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بعد التأكد من استيفاء المُرقين باقى متطلبات الترقية طبقًا لما جاء بقرار المحافظة رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠،ومنح المرقين بدل الاعتماد المقرر وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار المحافظة رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠.









من جانبه قدم وكيل الوزارة نيابة عن معلمى أسوان الشكر والتقدير لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية المحافظ الإنسان على سرعة الاستجابة، وحل مشكلة سببت ضرر معنى ومادى وقع على بعض المعلمين، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد، مقدمًا التهنئة للزملاء المعلمين الذين شملهم القرار، كما أعرب عن سعادته برفع الضرر الذى وقع عليهم.





وكان قد شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بقاعة التدريبات بمركز التطوير التكنولوجى، فعاليات اليوم الأخير للتدريب على المهارات الحياتية الذى يستهدف الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين، والذى يتم عن طريق ورش عمل تدريبية (online) بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بمرافقة عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.





وتواصل وكيل الوزارة عبر منصة البث المباشر (webex) مع المتدربين بمختلف الإدارات التعليمية، واستمع إلى تقييمهم ورأيهم فى التدريب وأبرز الإيجابيات والسلبيات التى تم ملاحظتها فى التدريب، ومن جانبهم عبر المتدربين عن سعادته بهذا التدريب وطلبوا السيد وكيل الوزارة بعقد دورات تدريبية فى مناحي (تخصصهم) هم فى حاجة إليها وكذلك أبدوا استياءهم من تجاهلهم بتدريبات المنصات التعليمية واقتصار التدريبات فقط على المعلمين.





وعلى الفور وأثناء التدريب تحدث وكيل الوزارة إلى سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية ، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى وطالبهم بوضع خطط تدريبية تتضمن تنفيذ البرامج التى أبدى المتدربين رغبتهم بها.





وفي نهاية اللقاء قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المتدربين مؤكدًا أن الأخصائى الاجتماعى أحد أهم أعمدة المدرسة ودوره إنسانى مجتمعى قبل أن يكون مهنى.