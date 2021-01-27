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رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام بيرنلي 2 - 3 في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:18 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
خسر أستون فيلا أمام بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

افتتح واتكينز التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة 14، قبل أن يعادل بين مي النتيجة لـ بيرنلي في الدقيقة 52.

وأحرز جاك جيراليش الهدف الثاني لـ أستون فيلا في الدقيقة 68، لكن لاعبو بيرنلي أحرزوا هدفين متتاليين في الدقيقتين 76، 79 عن طريق ماكنيل وود.

وحل محمود حسن تريزيجيه بديلًا لـ زميله برتراند تراوري في الدقيقة 83، لكنه لم يمنع فريقه من الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد  بيرنلي للنقطة 22 في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 29 نقطة في المركز العاشر.

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