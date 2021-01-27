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سيارات

أهمها الفرامل والمساحات.. أعطال تجنبها في الشتاء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:12 م
أعطال السيارة
أعطال السيارة
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أماني نوار
فصل الشتاء من أكثر فصول السنة التي يجب فحص السيارة فيها باستمرار خاصةً أن الإطارات تتأثر  سلبيا، حيث يساهم انخفاض درجة الحرارة في انكماش الهواء في الإطارات، لذلك ينبغي فحص ضغط الهواء بشكل دوري.

لذلك يجب الحرص على أن تكون الإطارات في فصل الشتاء بحالة جيدة، وذلك لأن الأرضية المبللة أو المتجمدة تسبب انزلاق، ومن أكثر الأشياء التي يجب فحصها في السيارة هي مساحات الزجاج، حيث إن تراكم الأوساخ على الزجاج الأمامي في السيارة أثناء القيادة يفقد مساحات الزجاج، وقدرتها على تنظيف الزجاج.

يجب الاهتمام بزيت المحرك فعند انخفاض درجات الحرارة تؤثر على زيت المحرك، والسبب هو زيادة لزوجته داخل المحرك، وتعتبر البطارية أيضا ليست بعيدة عن الأطفال، حيث تسبب درجات الحرارة المنخفضة ضعفا، وذلك بأداء البطارية، وبالأخص إن كانت قديمة، وبنهاية عمرها.

وتأتي الفرامل أيضا من أهم الأشياء التي يجب فحصها في الشتاء سواء كان في فصل الشتاء أو الصيف ، وهي المسئولة عن المحافظة على معدلات الأمان كسائق، ولكن بسبب حالة الطقس يكثر استخدام الفرامل ، لذلك يجب أن تكون الفرامل من أجل تفادي حصول الإنزلاق في السيارة.

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