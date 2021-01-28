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حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي بـ أبو حمص في البحيرة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:23 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

لقي شخص مصرعه، اثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق أمام مدخل قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير علي الطريق الزراعى أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "حمدي. ع. ا" ٥٠ سنة ، أثناء عبور الطريق أمام مدخل قرية دسونس التابعة لمركز أبو حمص، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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