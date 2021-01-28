كل ما تريد معرفته عن سماعات آبل المنتظرة AirPods Pro وموعد طرحها

أفاد تقرير جديد نشره موقع "DigiTimes"، أنه سيتم إطلاق سماعات AirPods Pro 2 القادمة من آبل Apple ، النصف الأول من عام 2021.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي المعلومات الجديدة من مصادر صناعية غير مسماة تحدد شركة Winbond ومقرها تايوان كمورد رئيسي لذاكرة فلاش NOR لسماعات آبل المنتظرة AirPods Pro .





وحسبما ورد في التقارير السابقة، فأن عملاقة التقنية الأمريكية ستغير تصميم AirPods pro إلى شكل دائريأاكثر إحكاما يحل مشكلة المستخدمين، لأبقاء السماعات في آذانهم أثناء الحركة والعمل دون أن تسقط.





ومن المتوقع أيضا أن تطرح آبل شريحة W2 داخلية جديدة مع AirPods pro الجديدة، وأشارت التسريبات أيضًا إلى احتمال إطلاق إصدارين أكبر وأصغر من AirPods pro.





وأشارت بعض التسريبات إلى أن آبل تخطط سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro خلال شهر أبريل القادم مع الجيل الثالث من هواتف iPhone SE.





ويتوفر الطراز الحالي من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro، بسعر 249 دولارا (أي ما يعادل 3,910 جنيها مصريا)، لذا من المتوقع أن يحافظ الإصدار القادم على الأسعار نفسها.