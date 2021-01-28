مينا مسعود وهنا الزاهد يكشفان خطط عمل "في عز الضهر" وتسويقه عالميا.. صور

كشف الفنان العالمي مينا مسعود عن خطط وكواليس مشاركته في فيلم "في عز الضهر" الذي يخوض به أولى بطولاته بالسينما المصرية وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق النيلية بحضور اسرة العمل الفنانة هنا الزاهد والمخرج مرقص عادل ، والمؤلف كريم سرور، والمنتج عادل سعد، ايهاب فهمي ،ميرنا نور الدين، ومحمود حجازي، ومحمد على رزق واحمد جمال سعيد.





وأكد مسعود ان شخصية "حمزة" التي يخوض بها أولى تجاربه في السينما المصرية هي ما جذبته للمشاركة في فيلم "في عز الضهر" بالإضافة إلى وجود مرقس عادل الذي وصفه بالمخرج الطموح.





وأضاف الفنان العالمي أن شخصية "حمزة"، وهو مجرم دولي يسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر، وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض المهام الإجرامية.





وأشار مينا مسعود أنه يعمل حاليا على تحسين أداء لغته العربية وتحديدا، اللهجة العامية ، وذلك من خلال تكثيف التدريبات حتى يخرج العمل بشكل مشرف.





وتمنى مينا أن يكون فيلمه المصري الأول سببا في استعادة مكانة مصر الفنية العالمية مرة أخرى.





وكشف المخرج مرقس عادل إن فيلم "في عز الظهر" يعد فيلما مصريا عالميا و أن العمل مخطط له العرض على منصات عالمية، بالإضافة إلى عرضه في السينما المصرية والعربية ويتم تصويره في أكثر من دولة أوروبية.

واعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بدور "ساندرا" الذي تقدمه بفيلم في "عز الضهر" خاصة أنه مختلف وجديد عن أعمالها السابقة، وان هناك تغيير كبير فى شكلها الذي تظهر به الذي يتماشى مع طبيعة الشخصية.