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فن

بملابس رياضية.. ديانا حداد تخطف الأنظار من سيارتها

الخميس 28/يناير/2021 - 10:03 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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ندى فكري
نشرت المطربة ديانا حداد، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ديانا حداد في الصورة بملابس رياضية من سيارتها بشكل طبيعى دون الاعتماد على المكياج مما لفت انتباه متابعيها.

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، وتزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عاما حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة
بملابس رياضية.. ديانا حداد تخطف الأنظار من سيارتها
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