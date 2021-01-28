ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ.. إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

الخميس 28/يناير/2021 - 10:13 ص
ميناء البرلس
ميناء البرلس
Advertisements
أ ش أ
 قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس إغلاق الميناء اليوم، الخميس، أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وسرعتها وارتفاع الأمواج.


وكانت مدن ومراكز كفر الشيخ تعرضت مساء أمس، الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة على جميع مدن محافظة كفر الشيخ وقراها، صاحبتها موجة صقيع، وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.


من جانبه، وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحسن الأحوال الجوية .. انطلاق 110 مراكب من ميناء البرلس بـ كفر الشيخ

لليوم الثاني.. استمرار شفط تراكمات الأمطار من شوارع مصيف بلطيم .. صور

بسبب ارتفاع الأمواج.. تعطل حركة الصيد بدمياط

نوة الغطاس.. أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ | شاهد

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ.. فيديو

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

اتحاد الكرة يعلن دعم هاني أبوريدة في انتخابات الفيفا

رابح ماجر لـ صدى البلد: الأهلي يمتلك لاعبين كبار.. والفوز على بايرن ميونخ ليس مستحيلا

آخرهم بسمة وهبة .. مشاهير ضحايا الأخطاء الطبية تسببت فى أزمة صحية وعاهات مستديمة وأنهت حياتهم .. تعرف على أبرزهم

هل تجب الزكاة على من عليه دين.. الإفتاء تجيب

السجن المشدد 10 سنوات .. عقوبة إجراء بحثًا طبي إكلينيكي أدى لموت شخص أو أكثر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص