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حوادث

فى حملة بأسوان تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الخميس حملة مكبرة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 7 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 4.5 كيلوجرام، بجانب ضبط  6) أسلحة نارية، علاوة على ضبط 200 جرام من مخدر الحشيش.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 771 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (15) حكم حبس جزئي، و(39) حكم حبس مستأنف، و(350) حكم غرامات، و(230) حكم مخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط (5) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط 7 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وفى مجال ضبط مخالفات المرافق العامة تم ضبط 10 قضايا لرفع إشغالات بالطريق العام.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 563 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة نارية وسيارة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان، أسفر الفحص عن ضبط (3) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وافيون".

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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