فى حملة بأسوان تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية





وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 7 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 4.5 كيلوجرام، بجانب ضبط 6) أسلحة نارية، علاوة على ضبط 200 جرام من مخدر الحشيش.









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وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 563 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة نارية وسيارة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان، أسفر الفحص عن ضبط (3) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وافيون".





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



