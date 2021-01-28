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فن

بالضفائر.. إطلالة ناعمة لـ ميس حمدان من الجيم

الخميس 28/يناير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت ميس حمدان بإطلالة ناعمة بالضفائر من إحدى صالات الجيم.

وكانت الفنانة ميس حمدان كشفت عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها، وذلك من خلال لايف على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا أكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقى انا هلوم نفسي لاني كنت مهملة في اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأضافت ميس حمدان: "الأعراض بدأت معايا بصداع صعب جداا ومزمن مش بيروح ودرجة حرارتي ابتدت تزيد وتقل وجسمي كله كان مكسر حتي بعد لما اتعافيت الصداع ما زال مستمر".


وأنهت حديثها: "يا ريت الناس تاخد بالها لان الموضوع مش سهل وكانت تجربة صعبة جدا وخصوصا نفسيا لأنك بتتعزل عن الناس أسبوعين والأفكار بتبدي تبقى صعبة نفسيا وقد إيه شكلي بقى وحش والناس الكبيرة مش هتستحمل ازاى التعب ده".


وكان عدد من نجوم الفن أعلنوا إصابتهم بـ كورونا بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، وزينب غريب، وويجز، ومصممة الملابس ريم العدل، وآسر ياسين.
بالضفائر.. إطلالة ناعمة لـ ميس حمدان من الجيم
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