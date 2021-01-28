أزهريون يبعثون رسالة شكر لجيش مصر الأبيض

قدمت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر رسالة شكر لجيش مصر الأبيض، من الأطباء والممرضين والموظفين وجميع العاملين في المستشفيات، حيث حرص عدد من مختلف فئات الجامعة على تقديم الدعم لهم، مؤكدين أن أفراد الأطقم الطبية يجاهدون للدفاع عن غيرهم ويسدون ثغرة من الثغرات التي تهاجم الإنسان، وهذا يقربهم من الجنة؛ فهم يدافعون مقبلين غير مدبرين.





وأوضح الفيديو الذي بثته وحدة الاتصال بإعلام الأزهر - على صفحتها بموقع الفيسبوك - أن ما تقوم به الأطقم الطبية عمل عظيم لتعلقه بحياة الناس، فمن أحيا نفسًا بشرية فكأنما أحيا الناس جميعًا، وأن عملهم من أشرف الأعمال وأعظمها للحفاظ على حياة الإنسان، فهم يصنعون بطولات سيخلدها التاريخ.





وقد بادرت الجامعة بفئاتها المختلفة للتعبير عن الشكر والتقدير للأطقم الطبية، حيث شارك فيها الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، والدكتور أحمد مصطفى المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، ومنى عثمان من الجهاز الإداري، وأحمد إسماعيل نائبًا عن العمال، والشيخ محمود ربيع، والشيخ محمد الشاذلي نواب عن فريق أزهريون على المنهج، وعبدالرحمن أبوالعلا نائبًا عن الطلاب المصريين، وعلوي العيدروسي وياسر محمد وإبراهيم جبريل عن الطلاب الوافدين من اليمن وسوريا ونيجيريا.





يذكر أن وحدة الاتصال بكلية الإعلام جامعة الأزهر تعمل على بث رسائل إيجابية لتنمية المجتمع برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وإعداد الدكاترة جمال أبو جبل، ومحمد الشناوى، ورامي دويدار، ومهند السادات، ومساهمة الطالب محمد البحراوي.