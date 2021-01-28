ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كما انفرد صدى البلد.. الزمالك يعلن قرب انتقال مصطفى محمد لجالاطا سراى التركى

الخميس 28/يناير/2021 - 12:46 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
منتصر الرفاعي

أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاطا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد، إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي جعلت الصفقة فى مهب الريح وباب المفاوضات مع النادي الفرنسى أغلق تماما بالضبة والمفتاح، وكان يجب أن نتخذ معها موقفا حاسما رغم تقديمهم 3 اعتذارات متتالية ولكن لم نتوقف عند الاعتذارات وقلنا إنها مرفوضة لأن الأمور دخلت في التشكيك في الذمم المالية".


 وكشف أن جميع الأخبار المتداولة فى الصحف الفرنسية غير دقيقة بشأن انتقال مصطفى محمد لنادي سانت إيتيان الفرنسى، مؤكدا أن اليوم سيشهد إنهاء صفقة إعارة مهاجم الزمالك للدورى التركى.


وأضاف سالم: "الموضوع اتقفل وهيخلص النهارده تحديدا كل الأمور تسير في اتجاه الاتفاق مع جالاطا سراي إعارة لمدة سنة ونصف بنية البيع بقيمة 2 مليون دولار، في حالة الشراء 4 ملايين دولار".


وأنهى حديثه قائلا: "القناعة لدى مصطفى إن اللى تطوله أحسن من اللي ما تطولهوش، وجالاطا سراي من الفرق الكبيرة في الدوري التركي".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خلافات حادة.. الزمالك يعلن تعطل انتقال مصطفى محمد للدوري الفرنسي رسميا

أخبار الرياضة.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي في مونديال الأندية.. والزمالك يعلن تعطل انتقال مصطفى محمد للدوري الفرنسي

الزمالك يكشف موقف مصطفى محمد بعد إنهاء المفاوضات مع سانت إيتيان

الزمالك يهدد رئيس سانت إيتيان بالملاحقة القانونية: أمر واحد سينقذك

بعد إلغاء التفاوض مع فريق سانت إتيان.. مصطفى محمد يشعل السوشيال ميديا بـ تغريدة

خاص | الزمالك: أغلقنا ملف مفاوضات بيع مصطفى محمد لنادي سانت ايتيان بالضبة والمفتاح

ترشيحاتنا

شيكابالا رايح جاى.. تشكيل الزمالك فى مواجهة مصر للمقاصة اليوم

خالد بيومي عن تمديد الفيفا عمل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة: مبروك علينا

ما يحدث غير أخلاقي.. مدرب صن داونز يهاجم موسيماني بسبب صفقة سيرينو

شاهد.. الموت يفجع أحمد مرتضى منصور

مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

رعب وجنون.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ملحمة مصر والدنمارك؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟