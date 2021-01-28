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محافظات

محافظ بني سويف :"مشروعك" قدًم أكثر من 25 مليون جنيه لتمويل 112 مشروعا خلال يناير الجاري

الخميس 28/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن عدد  المشروعات التي تم تمويلها"عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"قد بلغ  112 مشروعا بقيمة 25 مليون و128 ألف جنيه،توفر127 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وذلك خلال شهر يناير الجاري  2021. 

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي(مصر، الأهلي،القاهرة،الزراعي،الإسكان،الأسكندرية)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك. 
إقررايضا : 

مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة. 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعدته  نهى محمد مدير"مشروعك"على مستوى المحافظة،حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة . 

حيث أشارت إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع .


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