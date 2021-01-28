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محافظات

انطلاق اليوم الأول لتطعيم الأطقم الطبية بالبحيرة بلقاح كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 02:16 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أسماء الجنبيهى

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، بلقاح فيروس كورونا ، تنفيذا لبروتوكول وزارة الصحة وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة .

جاء ذلك خلال بيان رسمي على الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالبحيرة، موضحًا أن حملات تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا تأتي تحت اشراف الدكتور حموده الجزار، وكيل مديرية الصحة، والدكتور عماد حمدي، مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة ، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة ، أنه يتم يوميًا متابعة حالات العزل المنزلى والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا ، وأنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي ، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا ، لافتًا إلى أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريقاً مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض ، بالإضافة إلى 36 فريقًا من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية ، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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انطلاق اليوم الأول لتطعيم الأطقم الطبية بالبحيرة بلقاح كورونا
انطلاق اليوم الأول لتطعيم الأطقم الطبية بالبحيرة بلقاح كورونا
انطلاق اليوم الأول لتطعيم الأطقم الطبية بالبحيرة بلقاح كورونا
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