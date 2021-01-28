برلمانية: مبادرة تطوير القرى ستغير وجه مصر خلال 3 سنوات

قالت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس بتطوير القرى ستغير وجه مصر، وستحقق تنمية شاملة في كل ربوع البلاد، مضيفا أنها لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا.





وأضافت النائبة في بيان لها اليوم الخميس، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تتفيذ مبادرة لـ تطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة نصف تريليون جنيه، وهو رقم قادر علي تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القري والنجوع والكفور.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة لتطوير 4500 قرية و30 ألف تابع بقيمة تبلغ نحو 500 مليون جنيه على أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات.





وأوضحت النائبة ميرفت عبد العظيم ، أن مجلس النواب سيتعاون بكل قوة مع الحكومة من أجل إنجاح المبادرة حتي تحقق هدفها في رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي ومستوى الدخل لسكان القري.





وقالت: "لأول مرة يشعر سكان القري بأنهم في دائره الاهتمام من قبل الدولة وأن لهم نفس حقوق المواطنين من سكان المدن في الحصول على خدمات عامة، مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرة سينعكس علي خلق فرص عمل جديدة في جميع القرى مما يساعد في رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء علي البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.