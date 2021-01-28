ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليومية بـ السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367276 حالة.









وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 208 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358753 حالة.









وأكدت الصحة السعودية تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6366 حالة وفاة.









وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2157 والحالات الحرجة 362 حالة.









ومن المقرر أن تحصل المملكة العربية السعودية، على 3 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا خلال أسبوع.









وقالت وكالة "رويتزر" إن السعودية ستحصل على اللقاح المضاد لكورونا في غضون أسبوع، مقابل 5.25 دولار للجرعة.







