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أخبار العالم

ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليومية بـ السعودية

الخميس 28/يناير/2021 - 03:26 م
ارتفاع جديد في إصابات
ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليومية بـ السعودية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367276 حالة.


وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 208 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358753 حالة.


وأكدت الصحة السعودية تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6366 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2157 والحالات الحرجة 362 حالة.


ومن المقرر أن تحصل المملكة العربية السعودية، على 3 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا خلال أسبوع.


وقالت وكالة "رويتزر" إن السعودية ستحصل على اللقاح المضاد لكورونا في غضون أسبوع، مقابل 5.25 دولار للجرعة.


يأتي هذا ضمن جهود المملكة لتوفير اللقاحات؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اعتماد لقاحي «أسترازينيكا ومودرنا»، المضادين لفيروس كورونا.
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