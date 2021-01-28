ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالإسكندرية

أسفرت الحملات الرقابية التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية عن ضبط مخزن مواد غذائية /مكرونة/ يعمل بدون ترخيص بمنطقة أبيس الثانية.





وذكرت المديرية ،في بيان لها اليوم، أنه تم ضبط 5ر3 طن مكرونة، و24 جركن زيت طعام بدون مستندات دالة على الحيازة بالمخزن.





وأضاف البيان أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط مخزن مواد كيماوية يعمل بدون ترخيص بمنطقة أبيس الثانية وتم تحريز 200 شيكارة صودا وزن الشيكارة 25 كيلو جراما، و69 جركن خل صناعى.





وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.





وتأتي الحملات بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجارى.