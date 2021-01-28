أونلاين.. اتحاد طلاب تربية حلوان ينظم مسابقة في الشطرنج خلال إجازة منتصف العام الدراسي

تابعت جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس، كما قد اطلقت الجامعة فور بدء اجازة الفصل الدراسى الأول العديد من الأنشطة إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار أعلن مسئولو اتحاد طلاب كلية التربية بالجامعة عن تطبيقه بعض الأنشطة الطلابية بنظام الأون لاين منها مسابقات فى الشطرنج الترفيهة على الطلاب فى أثناء إجازة منتصف العام الدراسي، بالإضافة الى العديد من المسابقات والدورات التى ينظمها إتحاد الطلاب ومعظم هذه الدورات التدريبة خلال إجازة منتصف العام الدراسى لتنمية مهارات الطلاب.





أوضح اتحاد الطلاب انه يتم تنظيم هذه المسابقات عن طريق الأونلاين من خلال يرسل الطلاب طلب التسجيل والاشتراك من خلال هذا اللينك:

https://forms.gle/ZQUJj5W1i32uL42w9





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وقد أعلنت ادارة شئون الطلاب بكلية التربية بحلوان أرقام الجلوس الخاصة بالامتحانات استعدادا لإعلان الجداول فى أقرب وقت.





وأشار مسؤولو شئون الطلاب بالكلية إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان للحرص على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا والالتزام بقواعد التباعد.