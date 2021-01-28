الأعلى للآثار يكشف حقيقة وجود مدينه فرعونية غارقة بـ سهل حشيش

نفى الدكتور مصطفى وزيزي رئيس المجلس الأعلى للآثار، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن تواجد مدينة فرعونية غارقة أطلق عليها اسم سونكن، بموقع سهل حشيش جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.





وقال رئيس المجلس الأعلى للآثار ، إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، حيث أن ما يوجد في المنطقة المذكورة ما هو إلا عبارة عن بعض المستنسخات التي قامت شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي بعملها ووضعها تحت الماء لجذب السياح للغوص بالمنطقة وهو أمر متبع في بعض المواقع بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.





وأضاف: تقوم بعض المراكز و الفنادق السياحية بوضع تماثيل حديثة تحت الماء لجذب نظر السائحين لزيارة المكان، ولكن لا يسوق لها على اعتبارها آثارا.





وتابع: في الحقيقة لم نجد في الدعايا الخاصة بالشركة ما يفيد بذلك، لكن الخبر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم زيارة المكان وإلتقاط بعض الصور له كما تم عمل مداخلة في التليفزيون المصري للتوضيح، وتم التواصل مع منطقة آثار البحر الأحمر للتنسيق مع شرطة السياحة والآثار بذلك علما بأننا قد حاولنا التواصل مع الشركة عن طريق الهاتف لكن لم نتمكن من ذلك بسبب عدم الرد على الهاتف.



