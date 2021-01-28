مصر ترفض إلغاء التصفيات الأفريقية للجمباز الفني.. وتتعهد باستضافة البطولة

عقد الاتحاد الافريقي للجمباز برئاسة الجزائري على زعتر الاجتماع الرئاسي للاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة إقامة التصفيات الافريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها مايو 2021 بدولة جنوب افريقيا فى ظل الغاء الاتحادات القارية المنافسات هذا العام بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية 2019.









شارك فى الاجتماع على زعتر رئيس ‏الاتحاد الأفريقي للجمباز وإيهاب امين نائب رئيس الاتحاد الأفريقي الدكتور إيهاب أمين والسادة نواب الاتحاد وكمال كويميه سكرتير عام الاتحاد الأفريقي والمنسق الفني للاتحاد الأفريقي ورئيسة اللجنة الفنية للجمباز الفني آنسات بادى شادوى ورئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال تامر عبد الله ورئيسة الاتحاد الجنوب أفريقي انا فيرماك.









وتواجه مصر ازمة كبيرة فى حال عدم اقامة التصفيات المــقــرر لها مايو المقبل فى جنوب افريقيا، حيث ستفقد مكانين للمشاركة فى اولمبياد طوكيو للجمباز الفني رجال وآنسات، خاصة ان منتخب مصر يواصل تدريباته للجمباز الفني رجال وانسات للمشاركة فى التصفيات ابرزهم عمر العربى ومحمد منتصر وزياد خاطر فى الرجال وفرح احمد وجنا هانى وزينة محمد انسات .









ومن جانبه رفض ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز فكرة الغاء اقامة التصفيات الافريقية للجمباز الفني المقرر لها مايو 2021 فى جنوب افريقيا.









واقترح نائب رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المصري باقامة البطولة فى مصر حال اعتذار جنوب افريقيا وتعذر اقامة التصفيات بها بسبب جائحة كورونا.









وأجرى امين اتصالا مع رئيسة اتحاد الجمباز فى جنوب افريقيا لمعرفة الموقف النهائي لبلادها.







