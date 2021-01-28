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رياضة

مفيش صفقات تبادلية.. فرج عامر يكذب رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك

الخميس 28/يناير/2021 - 06:25 م
محمد رشاد
نفى فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تصريحات رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عصام سالم، بشأن إمكانية عقد صفقة تبادلية مع سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان عصام سالم قد قال اليوم الخميس، إن الزمالك وسموحة سيجريان صفقة تبادلية ينتقل من خلالها عمر السعيد إلى سموحة مقابل حسام حسن مهاجما الفريقين.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "سموحة لن يعقد صفقات تبادلية مع اي ناد على الإطلاق تحت أي ظروف".

سموحة لن يعقد صفقات تبادلية مع اي نادي علي الاطلاق تحت اي ظروف

Posted by Farag Amer on Thursday, January 28, 2021
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