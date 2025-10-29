بوتين: روسيا طورت غواصات مسيرة بمحركات نووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تطوير روسيا لغواصات مسيرة بمحركات نووية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد رئيس معهد كورتشاتوف النووي الروسي، ميخائيل كوفالتشوك، أن مشروع تطوير ناقلة نووية غواصة للغاز المسال أصبح اليوم واقعا، وذلك خلال مؤتمر RAO/CIS Offshore 2025، حسبما أفادت وكالة بورت نيوز الروسية.



وأوضح كوفالتشوك، أن فكرة تطوير هذه الناقلة الغواصة اقترحها سابقًا نائب رئيس أكاديمية العلوم السوفيتية وأكاديمية العلوم الروسية، يفغيني فيليخوف.

وقدّم الرئيس الروسي بوتين والحكومة الروسية دعما كاملا لمشروع تطوير ناقلة نووية غواصة للغاز المسال، مع صدور توجيه رئاسي رسمي بهذا الشأن.

وأشار كوفالتشوك إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركة "غازبروم"، مضيفا أن كل الأمور تسير وفق المخطط، وأن المشروع قد يصبح حلا وطنيا روسيا لمشكلة نقل الغاز الطبيعي المسال.

