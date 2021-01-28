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أخبار العالم

ملك المغرب يطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19

الخميس 28/يناير/2021 - 07:42 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس- نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 .

وبهذه المناسبة، تلقى ملك المغرب، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 .

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (30 مليونا، على أن يتم تقليح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وستتم هذه الحملة الوطنية بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة و المقيمين ، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.
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