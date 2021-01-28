انحسار في الإصابات.. الصحة: وصول الدفعة الأولى من لقاح استرازينيكا خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة زارت بيروت خاصة المركز الطبي المصري ببيروت، موضحا أن المركز استقبل خلال عام أكثر من 100 ألف مواطن في بيروت وتلقوا الخدمة العلاجية بالمجان .





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تم إرسال مستلزمات طبية ومساعدات طبية إلى بيروت وتوجهت إلى بيروت 3 طائرات عسكرية محملة بالادوية وألبان الأطفال والاجهزة الطبية في إطار دعم لبنان".





وتابع خالد مجاهد:" إصابات كورونا في مصر في انخفاض مستمر ولكن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشارها ".





واكمل خالد مجاهد:" شحنات من مختلف اللقاحات التي تم التعاقد عليها تصل في الربع الأول من 2021 وتكفي الأطقم الطبية ".



