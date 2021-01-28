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مصطفى بكري يرصد أحداث التصعيد ضد الشرطة قبل يناير 2011.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 08:28 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه قبل إنطلاق تظاهرات 25 يناير 2011 التي خرجت في مواجهة الإستبداد والفساد كان الكثير من القنوات المعادية لمصر على رأسها الجزيرة قد بدأت الحملة وكانت ضد جهاز الشرطة المصرية فى ذلك الوقت باعتبارها المؤسسة التى لها أولوية الإستهداف.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار عبر فضائية صدى البلد أنه تم عرض العديد من الافلام الوثائقية تضمنت وقائع مغلوطة وادعاءات كاذبة وتصوير المقبوض عليهم على انهم ناس وطنيين.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار انه تم تناول قضية خالد سعيد ركيزة اساسية للمتآمرين للتحريض ضد الشرطة المصرية، مؤكدا أن الاخواني عبد الرحمن منصور قام بعمل صفحة "كلنا خالد سعيد" بمنتصف 2010.

وأشار بكري إلى أن الاحتاجات بدأت في التصاعد ضد الشرطة المصرية بعدها وكانت بعدها الثورة ضد النظام خاصة بعد عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية.
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