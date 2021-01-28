بعد واقعة إحضار سلاح للكونجرس.. بيلوسي: بعض المشرعين يشكلون تهديدًا لزملائهم

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إن بعض المشرعين يشكلون تهديدًا لزملائهم من خلال السعي لإحضار أسلحة إلى الكونجرس، وأشارت إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى تفاصيل أمنية إضافية لمعالجة هذه القضية.





وقالت بيلوسي للصحفيين خلال إفادة صحفية "لدينا أعضاء في الكونجرس يريدون وضع أسلحة على الأرض وهذا يهدد ... بالعنف ضد أعضاء آخرين في الكونجرس."







واضافت "أعتقد ... أننا سنحتاج على الأرجح إلى عنصر إضافي لمزيد من الأمن للأعضاء عندما يكون" العدو "داخل مجلس النواب ، وهو تهديد يهتم به الأعضاء بالإضافة إلى ما يحدث في الخارج".





ووعدت بيلوسي باتباع نهج علمي لكيفية "حماية الأعضاء" في أعقاب الهجوم.





ويوم الجمعة، ذكرت محطة CNN نقلًا عن مصادر أن شرطة الكابيتول الأمريكية أوقفت عضو الكونجرس آندي هاريس عندما انفجر جهاز الكشف عن المعادن ، الذي تم تركيبه مؤخرًا في مبنى الكابيتول ، مما يشير إلى أنه كان يحاول إحضار مسدس مخفي إلى أرضية المبنى مجلس النواب





وقدمت شرطة الكابيتول نظامًا أمنيًا جديدًا في مبنى الكابيتول في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير في كابيتول هيل.





بموجب تدابير السلامة الحالية ، يتعين على المشرعين الأمريكيين المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن في مبنى الكابيتول للوصول إلى الأرض.





واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير للاحتجاج على المشرعين الذين صادقوا على قوائم الناخبين من الولايات التي تزعم ترامب أنها باطلة وسلبته الفوز في الانتخابات.





وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الحادث، من بينهم محاربة مخضرمة في القوات الجوية، أطلقت عليها الشرطة النار.





وفتحت السلطات أكثر من 170 قضية على صلة بأحداث الشغب.