مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر

وأضافت الدكتورة هالة خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الاعراض لا تزال مستمرة وبنفس الحدة مشيرا الى ان الاعداد في تناقص مستمر بالمستشفى موضحا أنه توجد أعراض كثيرة لا تقف عند الاعراض المعروفة والأعراض جديدة

صداع و

آلام العظام و العضلات و المفاصل و

فقدان حاستي الشم والتذوق و

آلام بالبطن و

قيء مستمر و

إسهال حاد

ونهجان و

كحة مستمرة و

نقص الاوكسجين و

آلام بالصدر.