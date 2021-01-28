ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:47 م
كورونا
كورونا
Advertisements
حسام الفقي
قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي بمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا ان هناك تراجعا ملحوظا بإعداد كورونا في الفترة الاخيرة ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين منوها أنه ليس لدينا أي معلومات عن موجة ثالثة.


اقرأ أيضا :
بنك المعرفة المصري يكشف عن كلمة عربية واحدة تساوي جملة كاملة في اللغات الأخرى


وأضافت الدكتورة هالة خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الاعراض لا تزال مستمرة وبنفس الحدة مشيرا الى ان الاعداد في تناقص مستمر بالمستشفى موضحا أنه توجد أعراض كثيرة لا تقف عند الاعراض المعروفة  والأعراض جديدة  صداع  وآلام العظام و العضلات و المفاصل و فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام بالبطن وقيء مستمر وإسهال حاد  ونهجان وكحة مستمرة  ونقص الاوكسجين وآلام بالصدر.


وشدد مدير المستشفي العزل علي التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد .


اقرأ أيضا :



الجدير بالذكر قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه تم بناء على قرار رئيس الجامعة بتخصيص المستشفى إلى عزل مصابي فيروس كورونا.


وأضافت الدكتورة هالة خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن المستشفى مخصص لهيئة أعضاء التدريس والطلاب وأسرهم  وجميع العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى المرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس التي ثبتت إيجابياتهم بكورونا.


وأكد سويد أن المستشفى مجهز بعدد  31 من أسرة الرعاية المركزة والمتوسطة، موضحا أن المستشفى  يستقبل جميع الحالات الحرجة والمتوسطة، كما يستقبل جميع الأعمار ما عدا الأطفال.


وأشارت الدكتورة هالة إلى أنه يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منوهة أنه سوف يتم تحويلها الأسبوع المقبل بشكل كامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لعرض احتياجات الطلاب الأردنيين.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل المستشار الثقافي الأردني

التفاصيل الكاملة لتحويل مستشفى أحمد شوقي لطب المسنين إلى عزل كورونا

جامعة عين شمس: تحويل مستشفى أحمد شوقي إلى عزل كورونا.. حملات توعية مستمرة للطلاب وهيئة أعضاء التدريس ضد الفيروس

الدكتور علي الأنور مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع.. تحويل مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين لـ عزل كورونا.. توفير خطوط إنترنت وباقات محمول للطلاب الأكثر احتياجًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

تعددت السلالات.. مدير مستشفى عزل: أعراض جديدة ظهرت فى موجة كورونا الثانية

ترشيحاتنا

رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة عبر فيس بوك

مارك فيش يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الزمالك بعد أمم أفريقيا 96 (خاص)

"القاضية ممكن" حاضرة.. فيفا يعلن برومو كأس العالم للأندية..شاهد

بعد هجوم الأحمر.. أيمن أشرف يحذف صورته مع رمضان صبحي

تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامات تواجه المواطن أو الموظف حال مخالفة قانون التأمين الصحي

هل النوم على البطن حرام أم مكروه ؟ .. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

8 حوادث مميتة في 2020.. إعلان هذه الدولة عاصمة هجمات القرش في العالم

جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق