باتشيكو يهنئ اللاعبين بالفوز على المقاصة

وأشاد المدير الفني بالتحكيم في مباراة اليوم، مضيفا أن الحكم كان جيدا جدا وجعل المباراة سهلة ، وأوضح أن المباراة لم تكن سهلة رغم أن الجميع يراها كذلك بسبب الفوز الكبير.





وأضاف أن اللاعبين هم من ظهروا بشكل متميز والفريق يخلق في المباراة العديد من الفرص وكان التوفيق حليف اللاعبين اليوم، موضحا أن فريقه لم يترك الفرصة لمصر المقاصة لكي يبادلوا الزمالك الهجمات ولم يترك لهم الزمالك المساحات.





وأضاف أنه من مباراة لأخرى يكون الفريق أفضل، وسيبدأ التركيز من الغد في التدريب للاستعداد للمباراة المقبلة .





الفوز رفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها الصدارة، في حين يتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة يحتل بها المركز السابع.