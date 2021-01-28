خاص| أول تعليق من سانت إيتيان على انتقال مصطفي محمد لـ جالاتا سراي

أعلن نادي الزمالك منذ قليل، عن الموافقة علي رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق لنادي جالاتا سراي علي سبيل الإعارة.





وقال بيرنار كاييزو رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" كيف يتم أي انتقال في عالم كرة القدم؟ الناديان يتفقان، واللاعب يوافق علي الانتقال ."





وأضاف: "ماذا يحدث إذا لم يرغب مصطفى محمد في الانتقال لجالاتا سراي ؟ لن ينتقل لهم، دعونا نري ما سيحدث غدا."





ووافق الزمالك على إعارة مصطفى محمد لسانت إيتيان مقابل ٢ مليون يورو لمدة موسم ونصف الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل ٤ ملايين دولار.



