أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

تتنافس كبرى العلامات التجارية داخل السوق المصري للسيارات عبر العديد من الإصدارات المقدمة المختلفة من حيث التجهيزات والفئات المقدمة، وأيضا القدرات الفنية، وبلد المنشأ، ولا شك أن عامل السعر يشكل أهمية كبيرة، ليتناسب مع شريحة كبيرة من العملاء الراغبين في فرصة الحصول على سيارة جديدة.





1- نيسان صني 2021

زودت نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزما أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة المانيوال والأوتوماتيك.





ومن خلال هذه القدرات الفنية تتمكن السيارة بالانطلاق من وضع الاستعداد 0 حتى تبلغ سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 15.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم/ساعة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 :





الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 179.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 201 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 214.500 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 225.500 جنيه.





2- رينو لوجان 2021





حصلت السيارة على إصدارين من المحركات، بسعة 1600 سي سي، الأول يأتي بقوة 90 حصانا، و عزم للدوران 128 نيوتن/متر، بينما تزيد قوة المحرك الثاني بنسبة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر.





ويتراوح استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 و 6.3 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم، و تقدم السيارة رينو لوجان عبر نوعين من نواقل الحركة حيث تأتي بنسخة يدوية "مانيوال"، وأخرى أوتوماتيكية الأداء، و جاءت محققة قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم في غضون 11.5 ثانية.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو لوجان 2021 :

الفئة الأولى مانيوال موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 174 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 188 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 198 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 208 آلاف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 221 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل E3 / BLACK EDTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229.500 جنيه.





3- شيفروليه أوبترا 2021

دعمت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج طاقة قدرها 110 حصان ، وعزما أقصى للدوران بلغ 147 نيوتن/ متر، مدعوما بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





بينما تتسارع شيفروليه أوبترا من وضع الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، خلال 13.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.3 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه أوبترا 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 197.500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 204 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 214.400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 220.900 جنيه.





4- لادا جرانتا 2021

زودت لادا جرانتا 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، و قدمت أيضا عبر فئة اخرى من المحركات ينتج قوة 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر.





وتنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وآخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 172 كم/ ساعة.





ومن خلال هذه الإمكانيات تتمكن السيارة من التسارع وهي بوضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، وذلك في غضون 11.6 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تقدر بـ 100 كم.





وتأتي لادا جرانتا موديل 2021 بسعر رسمي يقدر بنحو :

الفئة الأولى مانيوال موديل FULL OPTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 153 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FULL OPTIONS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 173 ألف جنيه.





5- شيري أريزو 5 موديل 2021

حصلت السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، وبعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/متر، معتمدة على ناقل حركة تقليدي الأداء "مانيوال" و أخر أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.





وتتمكن شيري أريزو 5 أن تتسارع من وضع السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7 لتر لكل 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2021 :





الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين / فرش جلد موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 172.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك AT/ BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 191 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك AT / BASELINE LEATHER موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 192.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك هاى لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 205.900 جنيه.





6- بروتون ساجا موديل 2021





تستمد بروتون ساجا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، يولد طاقة قدرها 94 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة عبر إصدارين من نواقل الحركة الأول مانيوال، والأخر أوتوماتيكي رباعي السرعات.





وبفضل هذه القدرات الفنية تتمكن السيارة من تحقيق قوة تسارع تجعلها تنطلق إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 14.5 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بروتون ساجا موديل 2021 :





الفئة الأولى مانيوال موديل STANDARD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 166.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 188.900 جنيه.