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2011 عطلت البلد 20 سنة.. أحمد موسى: مشروع تطوير القرى الأهم وتكلفته 515 مليار جنيه

الخميس 28/يناير/2021 - 11:29 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية أهم مشروع حاليا يستفيد منه 58 مليون مواطن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في مقطع فيديو نشره على صفحته  الرسمية على فيسبوك: "لو الرئيس معملش حاجة تانية للناس غير مشروع تطوير القرى هنقوله  شكرا يا ريس لأن المشروع يمس حياة معظم المصريين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أهالي القرى سوف يعرفون في آخر العام الحالي مظاهر التطوير داخل القصر من تطوير البنية التحتية ورصف الطرق وإنشاء شبكات الصرف الصحي  وإنشاء المدارس وتطوير الخدمات الصحية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة ترصد 515 مليار جنيه بشكل مبدئي لصالح مشروع تطوير القرى، وهناك قرى ونجوع  لا يوجد بها أي خدمات وتحتاج إلى عمل كبير".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "2011 عطلت البلد 20 سنة  بسبب أحداث الفوضى والشغب والعنف  التي تسبب فيها عناصر عصابة الإخوان الإرهابية ".
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