مصرع منشد ديني صدمه قطار بـ المحلة

شهد مزلقان السكك الحديدية مساء اليوم واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من عمره ويعمل منشدا دينيا أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الشعبية بمدينة المحلة مما تسبب في وفاته وتناثر أشلائه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بمصرع شخص صدمه قطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.





كما انتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى "عبد الرحمن. ي" مقيم بقرية سندسيس بدائرة مركز المحلة ويعمل منشدا دينيا بالإذاعة والتلفزيون، وتبين من تحريات مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه خلال عبور الشاب مزلقان السكة الحديد، صدمه القطار بسبب انزلاق قدمه على قضبان السكة الحديد، وحدثت إصابته التي أودت بحياته.



