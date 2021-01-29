مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حريق محطة مترو البحوث









انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع اندلاع النيران داخل محطة مترو البحوث، لتفقد الأوضاع ومتابعة عمليات السيطرة على الحريق.









كان اندلع حريق محدود في محطة مترو البحوث وسط محافظة الجيزة، مساء اليوم الخميس، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.









تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محطة مترو البحوث.









وانتقل مدير الحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ، مدعومًا بـ 3 فرق إطفاء وإنقاذ بري.









وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربائي في إحدى الغرف الرئيسية نتج عنها احتراق كابلات الكهرباء الرئيسية وتصاعد الأدخنة الكثيفة.









وأخلت قوات الشرطة المحطة من الركاب، وعملوا على السيطرة على الحريق دون إحداث أي حالة ذعر أو وقوع إصابات في ظل تواجد سيارات الإسعاف بمحيط المحطة.







