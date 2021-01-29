عمليات القابضة للمياه: انتشار المعدات تحسبا لسقوط أمطار بالقاهرة

نشرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى معداتها علي المحاور الرئيسية ومطالع الكباري تحسبًا لسقوط أمطار وفقًا للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى توقعات بسقوط أمطار فجرا على القاهرة.





وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى، في إطار متابعة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستمرة عبر غرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة.





وأشار إلى استمرار تمركز المعدات، والعمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة بجميع القطاعات، لحين انتهاء موجة الطقس السيء.



