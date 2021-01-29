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فن

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:18 ص
منار حمزة
منار حمزة
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شروق ابراهيم
فجرت المطربة اللبنانية منار حمزة مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت من خلالها أن عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم يرفض منحها حقها في الميراث.

وقالت منار حمزة في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام انها منذ وفاة شعبان عبد الرحيم وهي متواجدة في الولايات المتحدة وانها عندما قررت الحصول على حقها منعها عصام ابن شعبان عبد الرحيم.

وأكدت منار حمزة انها لم تتزوج من شعبان عبد الرحيم بل كانت تربطه بها صداقة قوية وقام بتسجيل فيلا باسمها بينما يرفص نجله منحها حقها.

يشار الى أن منار حمزة شاركت في ديو غنائي مع شعبان عبد الرحيم في اغنية " هتجوز لبنانية".
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