أفضلهم سوبارو.. أهم سيارات الـ SUV اليابانية في السوق المصري.. صور

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كما تأتي بنظام تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية ومقود جلدي ونظام تحكم في المناخ بثلاثة مناطق، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات مختلفة، وبلوتوث، ودخول بدون مفتاح، وزر بصمة تشغيل ووقف المحرك.

