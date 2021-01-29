أفضلهم سوبارو.. أهم سيارات الـ SUV اليابانية في السوق المصري.. صور

تعد سيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات هو الخيار الأمثل للعائلات ، كما أنها لا تفقد قيمتها الشرائية عن بيعها فيما بعد، لما تتوفر بها من وسائل الأمان، والراحة والانسيابية على الطريق، وفي هذا التقرير نقدم أفضل سيارات الـ SUV اليابانية في السوق المصري.
تمتاز هذه السيارة على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 114 حصان، و عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.
ميتسوبيشي اكليبس
تستمد السيارة قوتها بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي تيربو 150 حصان و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك CVT مكون من 8 سرعات
وتحتوي بجنوط أسبور قياس 18 او 16 انش و بها العديد من المواصفات الترفيهية ابرزها فوانيس ليد مدعمة بضوء نهاري و فوانيس شبورة .
نيسان قشقاي
السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، مدعم بشاحن توربيني بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تقدر بـ 115 حصانا، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CTV.
مازدا CX9
تتميز مازدا بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 250 حصان وعزم 434 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي أو دفع كلي خياري والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من ست سرعات.
كما تأتي بنظام تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية ومقود جلدي ونظام تحكم في المناخ بثلاثة مناطق، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات مختلفة، وبلوتوث، ودخول بدون مفتاح، وزر بصمة تشغيل ووقف المحرك.
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تمتاز هذه السيارة على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 114 حصان، و عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.
ميتسوبيشي اكليبس
تستمد السيارة قوتها بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي تيربو 150 حصان و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك CVT مكون من 8 سرعات
وتحتوي بجنوط أسبور قياس 18 او 16 انش و بها العديد من المواصفات الترفيهية ابرزها فوانيس ليد مدعمة بضوء نهاري و فوانيس شبورة .
اقرأ أيضا
نيسان قشقاي
السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، مدعم بشاحن توربيني بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تقدر بـ 115 حصانا، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CTV.
مازدا CX9
تتميز مازدا بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 250 حصان وعزم 434 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي أو دفع كلي خياري والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من ست سرعات.
كما تأتي بنظام تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية ومقود جلدي ونظام تحكم في المناخ بثلاثة مناطق، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات مختلفة، وبلوتوث، ودخول بدون مفتاح، وزر بصمة تشغيل ووقف المحرك.