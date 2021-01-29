حبس المتهم بقتل سائق توك توك بسبب أولوية المرور بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس المتهم بقتل سائق توك توك مستخدما الة حادة فى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور فى الشارع.

كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان سائق توك توك قد لقى مصرعه في مشاجرة مع آخر بسب أولوية السير بالشارع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة حيث قام المتهم بضرب المجني عليه بمفك فأراده قتيلا فى الحال.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة المدعو أحمد م " 22 سنة إثر مشاجرة بشارع 135 بدائرة القسم.

وعلى الفور تم أُخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المدعو "ع م" سائق توك توك.

وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة إثر مشاجرة بينهما علي أولوية السير بالشارع فقام بضربة بمفك فسقط ميتا فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث.

فى مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية ما تدولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعى بشأن نشر فيديوهات لشباب يرهبون فتيات بالكلاب وتعرض بعضهن للإغماءات.

وقال المصدر إنه لا توجد أي حالة تحرش بالمحافظة وأن الفيديو المتداول على صفحات فيس بوك قديم، لافتا إلى أن تصوير الفيديو يظهر أنه كان في منطقة الفيلات ضمن مركز شرطة بنها ولم تتلق المديرية أي بلاغات بشأن التضرر من هذه الواقعة في حينه.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا فيديو لمجموعة من الشباب بمنطقة الفيلات داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية وهم يصطحبون كلابا ويرهبون عدد من الفتيات أثناء مرورهن بالشارع.

وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب وهم يضحكون بينما يطلقون الكلاب على الفتيات أثناء مرورهن بالشارع وسط حالة من الذعر والخوف من الفتيات اللاتي سارعن بالهروب وأخريات تعرضن لحالة إغماء من شدة الخوف.