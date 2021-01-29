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سيارات

شاهد | أسرع سيارة فى العالم بقوة 1750 حصانًا.. سعرها 30 مليون جنيه

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:16 ص
أسرع سيارة فى العالم
أسرع سيارة فى العالم بقوة 1750 حصانًا.. سعرها 30 مليون جنيه
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قسم السيارات
عند الحديث عن أسرع السيارات فى العالم يتفكر فى بوجاتي تشيرون أو شيفروليه كورفيت وصولًا لعلامات أخري، لكن هل توقعت أن تجد سيارة تتفوق عليهم جميعًا؟، بفضل محركها الأسطوري بقوة 1750 حصانًا، أى أنها طائرة تسير على الأرض و ليست مجرد سيارة خارقة.

جاءت تفاصيل أسرع سيارة فى العالم على يد شركة SSE الأمريكية عبر طرازها Tuatara، التى تمتلك محركًا متوحشاً يتكون من 8 أسطوانات، لتصل سرعتها القصوي إلى 455 كيلومتر فى الساعة، بينما تدعي الشركة أن السرعة القصوي تصل إلى 532 كيلو متر فى الساعة.
 

الأمر الذى يعني تحطيم رقم الجبارة بوجاتي تشيرون التى سجلت رقمها القياسي بسرعة بلغت 490 كيلومتر فى الساعة، بعدما نجحت Tuatara فى خلال 60 دقيقة من تسجيل الرقم القياسي الجديد، و تخطي القديم المدون بإسم تشيرون.

و كشفت شركة SSE الكائنة فى ولاية واشنطن الأمريكية و هي صاحبة سيارتها Tuatara عن سعر وحشها الجديد، الذى بلغ 1.9 مليون دولار أمريكي، البالغ 29.8 مليون جنيه مصري، أى قرابة 30 مليون جنيه.

كانت SSE قد أعلنت فى أكتوير العام الماضي سرعة سيارتها الخارقة عبر طريق لاس فيجاس السريع، لكن الإختبار كان مشكوكًا فى أمره، حتي خضعت السيارة لإختبار أخر موثق بالفيديو بواسطة خاصية الـ GPS، ليتأكد ظهور نجم جديد في عالم السيارات الخارقة متفردًا عن الجميع.

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